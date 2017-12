Mau tempo atrasa vôo dos paulistas Cinco jogadores convocados para o amistoso da seleção brasileira contra o Panamá - os meias Vampeta (Flamengo) e Leonardo (São Paulo), o goleiro Marcos (Palmeiras), o zagueiro Roque Júnior (Milan) e o lateral Beletti (São Paulo) - permanecem no aeroporto de Congonhas, aguardando o embarque para Curitiba, onde devem se juntar com o resto do grupo. O vôo está atrasado em função das más condições do tempo no aeroporto Afonso Penna, na capital paranaense. O atraso deve ser de aproximadamente duas horas. A seleção brasileira disputa um amistoso com o Panamá na próxima quinta-feira, dia 9, antes de enfrentar o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa, no dia 15.