Mau tempo em Londres atrasa ida de Essien para Angola

O primeiro problema foi com o visto de entrada do jogador em Angola, que demorou para sair. Depois, o mau tempo na Inglaterra - que fechou os aeroportos do país - impediu que ele voasse para a África no domingo, como previsto inicialmente.

Segundo a comissão técnica da seleção de Gana, Essien tentará deixar a Inglaterra nesta terça-feira, para chegar a Cabinda na quarta. A seleção de Gana estreará na competição contra a Costa do Marfim, na quinta-feira.

A estreia da seleção ganense estava marcada para segunda-feira, diante do Togo, mas a equipe togolesa desistiu da competição depois de ter seu ônibus metralhado por membros de um grupo separatista da província de Cabinda.