Mau tempo força adiamento de Arsenal x Bolton

"A despeito de fazer todos os esforços para sediar o jogo contra o Bolton Wanderers nesta noite, a rápida e imprevista mudança adversa nas condições de temperatura não nos deixou escolha, a não ser adiar a partida", explica o Arsenal, em nota publicada no seu site oficial.

A nova data do jogo entre Arsenal e Bolton ainda não foi definida. "O clube vai anunciar a data do jogo em tempo útil e todos os ingressos serão validados para a nova data", completa a nota do time londrino.

Na terça-feira, o inverno da Inglaterra já havia afetado o calendário do futebol do país ao provocar o adiamento das duas semifinais da Copa da Liga Inglesa - Blackburn x Aston Villa e o clássico Manchester United x Manchester City.