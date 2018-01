Mauá aguarda a estréia de Lulinha como titular A próxima quinta-feira promete para um seleto grupo de moradores da cidade de Mauá, na região do Grande ABC. Familiares e amigos do meia Lulinha farão excursão ao Pacaembu para ver a estréia do garoto como titular do Corinthians. ?Contra o América [2 a 0, há 15 dias] fiquei no banco e tinha umas 25 pessoas no estádio. Agora, vai uma pancada?, acredita a jovem revelação do clube, que terá, diante do Náutico, sua primeira chance de iniciar uma partida. ?É a realização de um sonho de infância. Sempre fui ver o time no Pacaembu e imaginava jogar ali um dia. Agora, chegou a minha vez?, afirma o sorridente meia, cara de menino. O técnico Paulo César Carpegiani confirmou nesta sexta-feira a escalação do jovem diante do Náutico, na vaga do suspenso Willian. ?Temos uma necessidade e ele está preparado: vai jogar?, diz o treinador, sem se importar por lançar um jogador que tem a perspectiva de virar craque num jogo tão importante. ?Existe a emergência, temos de dar a confiança ao menino. Antes, ele entrava 10, 15 minutos. Depois desse jogo, voltará à sua rotina, até o dia que explodir?, adverte Carpegiani, já preocupado em evitar que o meia se deixe contagiar pela euforia. Lulinha garante estar preparado. ?Neste momento, é só ter calma e tranqüilidade, pegar a bola e trabalhá-la bem?, observa. Ele está no clube desde os oito anos e sofria para chegar ao Parque São Jorge, encarando trem e metrô, com o dinheiro contado para pagar o transporte. O garoto não se intimidou. Garantiu aos pais que venceria na vida e pediu que seguissem apostando nele. Ganhou voto de confiança, deixou dirigentes e o presidente Alberto Dualib entusiasmados após o Sul-Americano do Equador, no início do ano, e agora terá a primeira real oportunidade de mostrar seu valor. ?Vou retribuir a confiança de todos e fazer de tudo para a ansiedade não me atrapalhar", diz o jogo, ainda preocupado em se apresentar: "Minha característica é pegar a bola, partir para cima e servir os atacantes", diz.