Mauaense abre rodada na Série B-1 O Campeonato Paulista da Série B-1 terá apenas uma partida neste sábado. Em Mauá, às 15 horas, o Mauaense, 14º colocado com 15 pontos, enfrenta o Guapira (13º), com 17 pontos. Tanto Mauaense, quanto o Guapira, não realizam boas campanhas no campeonato. A equipe de Mauá está na vice-lanterna da competição e o Guapira está na antepenúltima posição. Os demais jogos serão disputados domingo, todos com início às 15 horas. Serão seis partidas: Sertãozinho x Batatais; Ferroviária x Velo Clube; Fernandópolis x XV de Caraguatatuba; Palmeiras-B x Tupã; Lemense x Guarulhos e Barretos x Osasco. Classificação: 1) EC Osasco 43; 2) Sertãozinho e Barretos 41; 4) Palmeiras-B 40; 5) Palestra 33; 6) Ferroviária 29; 7) Velo Clube 28; 8) Batatais 27; 9) Lemense 22; 10) Fernandópolis e XV de Caraguatatuba 20; 12) Tupã 19; 13) Guapira 17; 14) Mauaense 15; 15) Guarulhos 13.