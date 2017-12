Mauaense abre vantagem na Série B1 Líder do Campeonato Paulista da Série B1, a quarta divisão estadual, o Mauaense chegou aos 13 potnos e abriu três de vantagem sobre o segundo colocado, o Linense, após o término da sexta rodada da segunda fase, realizada neste final de semana. Tudo porque, neste domingo, o Ecus, que era o segundo colocado, perdeu para o lanterna Velo Clube, por 1 a 0. No sábado, o Mauaense ganhou do Batatais por 1 a 0 e, na sexta, o Linense venceu o Capivariano por 3 a 2. Também neste domingo, em Indaiatuba, o Primavera se reabilitou na competição ao vencer o Tupã por 2 a 1. Os dois primeiros colocados vão garantir o acesso à Série A3 em 2004. Classificação: 1) Mauaense - 13 pontos; 2) Linense - 10; 3) Ecus - 9; 4) Tupã e Capivariano - 8; 6) Primavera - 7; 7) Batatais e Velo Clube - 6.