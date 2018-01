Mauaense amplia vantagem na B1 O Grêmio Mauaense ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, ao vencer fora de casa o Capivariano, por 2 a 0, neste domingo à tarde. O líder, agora, soma 17 pontos, quatro a mais que os três vice-líderes: Linense, Ecus e Primavera. Apenas os dois primeiros colocados vão garantir o acesso à Série A3 em 2004. O Capivariano caiu para a penúltima posição, com apenas oito pontos, fora da briga pelo acesso. No outro confronto desta tarde, o Velo Clube recebeu o Batatais e perdeu uma grande chance de conquistar sua segunda vitória na fase final. Após estar vencendo durante boa parte da partida, o Velo permitiu que o Batatais empatasse no final: 1 a 1. Os dois times também estão fora da briga pela ponta. O Velo Clube permanece na lanterna da competição, com sete pontos ganhos, enquanto o Batatais segue na sexta colocação, com oito pontos. Confira a rodada: Linense 0 x 1 Primavera, Tupã 0 x 1 Ecus, Capivariano 0 x 2 Mauaense e Velo Clube 1 x 1 Batatais. Classificação: 1)Mauaense 17 pontos; 2) Linense, Ecus e Primavera 13 ; 5) Tupã 9; 6) Batatais e Capivariano 8; 8) Velo Clube 7 pontos.