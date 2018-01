Mauaense defende liderança da Série B1 A Mauaense, líder da fase final do Campeonato Paulista da Série B1, com 13 pontos, tenta se manter na ponta da tabela nesta sexta-feira, quando joga fora de casa contra o Tupã. Será o único jogo da 7ª rodada, que será completada no domingo, com: Capivariano x Primavera, Batatais x Ecus e Velo Clube x Linense. Classificação do campeonato: 1) Mauaense - 13 pontos; 2) Linense - 10; 3) Ecus - 9; 4) Tupã e Capivariano - 8; 6) Primavera - 7; 7) Batatais e Velo Clube - 6.