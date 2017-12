Mauaense defende liderança em Mauá Apenas um jogo acontece neste sábado pela sexta rodada da fase final do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão. O Mauaense defende a liderança diante do Batatais, às 10 horas, no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá. O time de Mauá, líder com dez pontos, espera apresentar o mesmo futebol da última rodada, quando conseguiu uma vitória suada diante do forte time do Ecus. Até agora, o time comandado pelo técnico João Ricardo conquistou três vitórias, um empate e apenas uma derrota. No Batatais a chegada do técnico Toninho Cobra reacendeu a esperança de conquistar o acesso para a Série A3 em 2004. Mesmo com seis pontos ganhos, o time mudou completamente sua maneira de jogar e, com um futebol convincente, vem crescendo de produção. Dois jogos completam a rodada domingo: Primavera x Tupã, às 10 horas, e Ecus x Velo Clube, às 15 horas.