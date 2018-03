Mauaense defende liderança na Série A3 A sexta rodada da Série A3 do Campeonato Paulista tem início neste sábado, com o jogo isolado entre Mauaense e Primavera, no estádio Pedro Benedetti, em Mauá, às 10 horas. As sete demais partidas acontecerão no domingo. O confronto marca o duelo das duas equipes mais ascendentes dentro do Grupo 2. A equipe de Mauá, treinada pelo experiente João Ricardo, venceu os últimos três jogos e assumiu a liderança, com nove pontos ganhos. O Primavera, que teve um começo de campeonato ruim, empatou e venceu seus dois jogos anteriores e já desponta em terceiro lugar, com oito pontos. "A equipe está num momento muito bom e vamos aproveitar mais esse jogo em casa para vencermos novamente. Assim, ficaremos numa posição muito boa e bem próximos da classificação", disse o treinador João Ricardo. A rodada será completada domingo com sete jogos: Mirassol x Noroeste; Palmeiras-B x ECO; Guaratinguetá x Independente; Jaboticabal x XV de Jaú; Sertãozinho x Inter de Bebedouro; Sãocarlense x Barretos e XV de Piracicaba x Rio Claro. Classificação: Grupo 1 - 1) Noroeste 11 pontos; 2) Sertãozinho 10; 3) Mirassol 9; 4) Barretos 8; 5) Inter de Bebedouro 6; 6) XV de Jaú 5; 7) Jaboticabal 4; 8) Sãocarlense 1. Grupo 2 - 1) Mauaense 9 pontos; 2) Eco-Osasco e Primavera 8 pontos; 4) Palmeiras-B, XV de Piracicaba e Independente 7; 7) Guaratinguetá 5 e 8) Rio Claro 3.