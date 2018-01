Mauaense defende liderança na Série B1 A 9ª rodada do Campeonato Paulista da Série B1, a quarta divisão estadual, começa neste sábado, às 10 horas, com o encontro entre o líder Mauaense (17 pontos) e o Linense, que é o segundo colocado, ao lado de Ecus e Primavera, todos com 13. Em caso de vitória, o Mauense ficará muito perto do acesso à Série A3 (terceira divisão) de 2004, uma vez que chegaria a 20 pontos e abririam sete de vantagem sobre seus concorrentes. O retrospecto ajuda o time de Mauá. Em oito jogos disputados nesta fase, venceu cinco, empatou dois e perdeu apenas um, justamente para o Linense. Confira os jogos da 9ª rodada: Sábado - Mauaense x Linense; Domingo - Primavera x Velo Clube, Ecus x Capivariano e Batatais x Tupã.