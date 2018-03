Mauaense derruba o Tupã: 3 a 0 O Mauaense aproveitou bem a chance de atuar em casa para quebrar a invencibilidade de 10 jogos do Tupã, vencendo por 3 a 0, neste sábado, na abertura da 15ª rodada do Campeonato Paulista da Série B1. Fábio e Eusébio(2) marcaram os gols d o Mauaense. A derrota pode custar a liderança do Tupã, que continua com 27 pontos, ao lado de Lemense e Guaratinguetá. O Mauaense, com 16 pontos, espera subir na tabela. Pela Série B2, o Joseense perdeu em casa para o Jalesense, por 1 a 0. Três jogos abriram a 12ª rodada da Série B-3: Águas de Lindóia 1 x 1 Osasco, Jacareí 4 x 1 Pinhalense e Ranchariense 1 x 1 Itapetininga.