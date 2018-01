Mauaense é campeão paulista da B1 O Grêmio Mauaense conquistou neste domingo o título paulista da Série B1, quarta divisão, e, por conseqüência garantiu também o acesso à Série A3 do próximo ano. Pela penúltima rodada do octogonal final da competição, o time da Grande São Paulo bateu o Batatais fora de casa por 2 a 0 e não pode ser alcançado na última rodada, pois atingiu os 28 pontos. Quem ajudou a Mauaense foi o Capivariano, que mesmo sem chances do acesso conseguiu vencer o Linense, em Capivari, por 4 a 3. Com a derrota, a equipe de Lins permaneceu com 22 pontos e foi ultrapassada pelo Primavera, que na sexta-feira bateu o Tupã por 2 a 0 e foi a 23. A segunda vaga será definida somente na rodada final, na briga entre Primavera e Linense. Em Lins, o Linense receberá o Velo Clube, enquanto o Primavera, também em casa, recebe com o Capivariano, em clássico regional. Em Rio Claro, o Ecus perdeu definitivamente a chance de brigar por esta última vaga ao apenas empatar com o Velo Clube, por 1 a 1. A equipe de Suzano somou 18 pontos, cinco a menos do que o segundo colocado. Na última rodada recebe o Batatais para cumprir tabela. Resultados da penúltima rodada: Tupã 0 X 2 Primavera, Batatais 0 X 2 Mauaense, Capivariano 4 X 3 Linense e Velo Clube 1 X 1 Ecus. Classificação: 1) Mauaense 28; 2) Primavera 23; 3) Linense 22; 4) Ecus 18; 5) Capivariano 15; 6) Batatais 14; 7) Tupã 12; 8) Velo Clube 12.