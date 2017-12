Mauaense e Fernandópolis se despedem O Mauaense e o Fernandópolis fazem sua despedida neste sábado do Campeonato Paulista da Série B1. Os dois times se enfrentam, a partir das 15 horas, em Mauá. O Fernandópolis fez uma campanha regular na competição, somando 35 pontos, na nona colocação. O Mauaense está na vice-lanterna, somando 27 pontos, mas livre do rebaixamento que recaiu sobre o Guarulhos, último colocado. A rodada será completada domingo quando será definido o segundo time a garantir o acesso. O mais cotado é o Sertãozinho, com 57 pontos, que precisa somar um ponto, em casa, diante do rebaixado Guarulhos. O Palmeiras B, com 58 pontos, folga na rodada e torce por um tropeço do Sertãozinho. A Rede Vida vai mostrar, ao vivo, domingo às 10h00, o jogo do líder Osasco contra a Ferroviária, em Araraquara. Confira os jogos de domingo: 10h00 - Ferroviária x Osasco; 15h00 - - Guapira x XV de Caraguá; Batatais x Barretos; Sertãozinho x Guarulhos; Velo Clube x Lemense e Palestra x Tupã. Classificação: 1) Osasco 60; 2) Palmeiras B 58; 3) Sertãozinho 57; 4) Ferroviária 50; 5) Barretos 47; 6) Velo Clube 43; 7) Batatais 37; 8) Palestra 36; 9) Fernandópolis 35; 10) XV de Caraguá 34; 11) Guapira 33; 12) Tupã 29; 13) Lemense 28; 14) Mauaense 27; 15) Guarulhos 18.