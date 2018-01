Mauaense e Primavera empatam pela A-3 Na abertura da quinta rodada da Série A-3 do Campeonato Paulista, o Mauaense empatou por 1 a 1 com o Primavera na manhã deste sábado, em Mauá. Com o resultado, os dois times seguem sem vencer no Grupo 2, na penúltima posição, com dois pontos. Após um primeiro tempo com domínio do Primavera, o Mauaense abriu o placar aos 11 minutos da etapa complementar, com Marivaldo. O Primavera passou a pressionar e chegou ao gol de empate aos 48, com Ari. A partida deste sábado marcou a despedida do técnico Nelson Silva, do Mauaense, que será substituído já na próxima rodada, diante do Palmeiras-B, por Adaílton Ladeira, campeão da Copa São Paulo de Juniores pelo Corinthians. A ida de Ladeira faz parte de um acordo entre as duas diretorias, que incluiu a ida de cinco jogadores das categorias de base do Parque São Jorge, entre eles o atacante Abuda, que disputou algumas partidas pelo time principal. A rodada da Série A-3 será completada domingo com mais oito jogos.