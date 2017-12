Mauaense empata com Fernandópolis Na abertura da última rodada da Série B-1 do Campeonato Paulista, quarta divisão, o Mauaense empatou com o Fernandópolis em 2 a 2, em Mauá. Os gols foram marcados por Edivaldo e Anderson, para a Mauaense, e André e Marcel, para o Fernandópolis. Na disputa pelo ponto extra nos pênaltis, venceu o time da casa por 3 a 2. No domingo, seis partidas marcam o fim do torneio. Destaque para o jogo entre Sertãozinho e Guarulhos, em Sertãozinho. O time da casa precisa de apenas um empate para garantir seu acesso para a Série A-3 de 2002. Caso ele perca, a vaga fica com o Palmeiras-B, que já encerrou sua participação na competição. O Osasco, líder do torneio, já garantiu o acesso e enfrenta a Ferroviária, em Araraquara, com transmissão ao vivo pela Rede Vida de Televisão, às 10 horas. O rebaixamento já está definido, com o Guarulhos caindo para a Série B-2 do próximo ano.