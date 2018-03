Mauaense empata em casa na Série B1 O Capivariano conseguiu um bom empate com o Mauaense, em Mauá, por 1 a 1, neste sábado pela manhã, chegando ao sétimo ponto no Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B1, equivalente à quarta divisão. Ecus e Primavera dividem a liderança com nove pontos e jogam neste domingo. O Mauaense tem quatro pontos em quatro jogos. No outro jogo da rodada, o Palestra (4) venceu o Guarulhos, por 3 a 0. Pela Série B2, quinta divisão, foram realizados dois jogos. O Jalesense assumiu a liderança do Grupo 1, com sete pontos, ao vencer o forte time do Radium de Mococa, por 2 a 1. Pelo Grupo 2, o Joseeense aproveitou bem o fator campo e goleou o Campo Limpo, por 4 a 1. Apesar da derrota, o Campo Limpo lidera com seis pontos.