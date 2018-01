Mauaense fica mais longe da lanterna Apenas um jogo abriu a 22ª rodada do Campeonato Paulista da Série B-1 - quarta divisão - na manhã deste sábado. No estádio Pedro Benedetti, em Mauá, o Mauaense venceu o Lemense por 2 a 0 e abriu seis pontos de vantagem sobre o lanterna Guarulhos. Apesar da vitória, a situação do Mauaense ainda é complicada. O time da Grande São Paulo ainda é o vice-lanterna da competição com 19 pontos, enquanto o Lemense é o nono colocado, com 25 pontos ganhos A rodada será completada, neste domingo, com mais seis jogos. O principal deles acontece, às 10 horas, no Parque Antarctica, entre Palmeiras B e Ferroviária, com transmissão, ao vivo, pela Rede Vida. Os outros jogos começam às 15 horas.