Mauaense ganha a primeira na Série A3 Mesmo sem ter apresentado um bom futebol, o Mauaense venceu o XV de Piracicaba por 1 a 0, neste sábado, pela terceira rodada do grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A3. A partida foi realizada no estádio Pedro Benedetti, em Mauá, e a vitória garantiu os primeiros três pontos ao time da casa, que agora ocupa a sexta posição. Os piracicabanos, com quatro, permanecem em terceiro lugar. O gol da vitória foi marcado por Netinho, aos 30 minutos do segundo tempo. O jogador, que havia acabado de entrar em campo, recebeu a bola, driblou um defensor adversário e concluiu com estilo. O XV de Piracicaba teve ampla superioridade durante todo o jogo, mas, sem ter centroavante goleador, desperdiçou diversas oportunidades. O Mauaense soube se defender e, quando buscou o ataque, não perdoou. Os dois times voltam a campo no próximo dia 29 de fevereiro. O Mauaense joga contra o Osasco, fora de casa, enquanto o XV de Piracicaba recebe o Palmeiras-B no estádio Barão da Serra Negra. A rodada da Série A3 será completada no domingo, com a realização de sete partidas. Confira: 10 horas - Barretos x Noroeste; 11 horas - Sãocarlense x Jaboticabal, Sertãozinho x Mirassol, XV de Jaú x Inter de Bebedouro, Palmeiras-B x Guaratinguetá e Primavera x Independente; 16 horas - Rio Claro x Osasco.