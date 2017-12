Mauaense mantém liderança da Série B1 O Mauaense manteve a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série B1, a quarta divisão estadual, ao vencer o Batatais por 1 a 0, neste sábado, no estádio Pedro Benedetti. A vitória deixou o time de Mauá com 13 pontos, enquanto o Batatais permanece com seis pontos, em sexto lugar. A sexta rodada foi aberta na sexta-feira, em Lins, com a vitória da Linense por 3 a 2 sobre o Capivariano, que estreou o técnico Paulo Roberto Santos. A rodada será completada domingo, com dois jogos. Às 10 horas, em Indaiatuba, se enfrentam Primavera e Tupã. Às 15 horas, em Suzano, o Ecus tentará a recuperação diante do lanterna Velo Clube.