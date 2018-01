Mauaense mantém liderança da Série B1 O Grêmio Mauaense manteve a liderança do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, nesta sexta-feira à noite, ao empatar sem gols fora de casa com o Tupã. O líder, agora, tem 14 pontos e não pode ser alcançado pelos adversários ao título da temporada nesta sétima rodada. O Tupã se manteve em quarto lugar, mas agora com nove pontos. O jogo foi bastante truncado e o técnico João Ricardo, desta vez, contrariou até seus princípios ofensivos ao armar o Mauaense na defesa. No final foi recompensado pelo importante empate. Os outros três jogos da rodada serão realizados domingo, a partir das 15 horas: Capivariano x Primavera; Batatais x Ecus e Velo Clube x Linense.