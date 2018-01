Mauaense mantém ponta do Paulista da B2 O Grêmio Mauaense manteve a liderança do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, ao empatar sem gols com o Primavera, em Indaiatuba, neste domingo pela manhã. Ao final da 10ª rodada da segunda fase, o Mauaense soma 21 pontos, quatro a mais do que o vice-líder, o próprio Primavera, com 17. Os outros dois times que brigam pelo título e pelo acesso à Série A3 se enfrentaram na sexta-feira à noite. O Linense venceu o Ecus, por 2 a 1, em Lins, chegando aos 16 pontos. O Ecus continua com 14. Campeão e vice da temporada vão ascender à Série A3 em 2004. Domingo à tarde, apenas na briga pelas outras posições, foram realizados dois jogos. O Capivariano decepcionou em casa, ao ser goleado pelo Batatais, por 4 a 0. Em Rio Claro, o Velo Clube deixou a lanterna desta fase, ao vencer o Tupã, por 3 a 1. Confira os resultados da 10ª rodada: Linense 2 X 1 Ecus, Primavera 0 X 0 Mauaense, Capivariano 0 X 4 Batatais e Velo Clube 3 X 1 Tupã. Classificação: 1)Mauaense 21 pontos; 2) Primavera 17; 3) Linense 16; 4) Batatais e Ecus 14; 6) Velo Clube 10; 7) Tupã e Capivariano 9.