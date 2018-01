Mauaense perto do título no Paulista B1 As duas últimas rodadas do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, prometem ser emocionantes. Elas vão definir os dois primeiros colocados e que garantirão o acesso à Série A3 em 2004. O Grêmio Mauaense deu um passo importante para ficar com uma das vagas ao vencer, fora de casa, o Ecus, em Suzano, por 2 a 1, neste domingo à tarde. A vitória deixou o Mauaense com 25 pontos, três pontos à frente do Linense, que sexta-feira goleou o Tupã, por 4 a 0, em Lins. Outro time que continua na briga direta é o Primavera que, em casa, goleou o Batatais, por 4 a 1, chegando aos 20 pontos, em terceiro lugar. O Ecus, antes favorito ao título, com 17 pontos, em quarto lugar, ainda tem chances matemáticas. Apenas cumprindo tabela, o Capivariano venceu em casa o Velo Clube, por 3 a 2. Resultados da 12ªrodada: Linense 4 X 0 Tupã, Ecus 1 X 2 Mauaense, Primavera 4 X 1 Batatais e Capivariano 3 X 2 Velo Clube. Classificação: 1)Grêmio Mauaense 25 pontos; 2)Linense 22; 3) Primavera 20; 4) Ecus 17; 5) Batatais 14; 6) Tupã e Capivariano 12; 8) Velo Clube 11.