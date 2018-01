Mauaense só empata, mas lidera Paulista B1 O Grêmio Esportivo Mauaense manteve a liderança do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, ao empatar em casa com o Velo Clube, por 1 a 1, neste sábado pela manhã, em Mauá. Ainda com vantagem sobre os concorrentes, o Mauaense soma 22 pontos, mas deixou de somar dois pontos importantes em casa diante do Velo Clube, penúltimo colocado da segunda fase com apenas 11 pontos. A 11ª rodada da segunda fase começou sexta-feira com o jogo em que o Tupã venceu o Capivariano por 2 a 0. Dois jogos serão disputados domingo: às 10 horas Ecus x Primavera, em Suzano, e às 15 horas, Batatais x Linense. Classificação: 1) Mauaense 22; 2) Primavera 17; 3) Linense 16; 4) Batatais 14; 5) Ecus 14; 6) Tupã 12; 7) Velo Clube 11; 8) Capivariano 9.