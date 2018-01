Mauaense vê briga pelo 2º lugar na B1 Com o Grêmio Mauaense disparado na liderança do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, com 20 pontos, a briga fica mesmo pela segunda posição. E está muito equilibrada depois do complemento da nona rodada, neste domingo, com três jogos. Em princípio, o Primavera está na frente, com 16 pontos, seguido pelo Ecus, com 14 e Linense, com 13. Pela manhã, em Indaiatuba, o Primavera sofreu para vencer o lanterna Velo Clube, por 1 a 0, com um gol de pênalti, no segundo tempo. À tarde, o Batatais venceu o Tupã, por 1 a 0, mantendo as esperanças de ainda brigar pelo título. Quem tropeçou em casa foi o Ecus, de Suzano, favorito ao título e que tem sido irregular nesta fase da competição. No sábado, o Grêmio Mauaense tinha goleado o Linense, por 5 a 2, em Mauá. Resultados da rodada: Mauaense 5 X 2 Linense, Primavera 1 X 0 Velo Clube, Ecus 1 X 1 Capivariano e Batatais 1 X 0 Tupã. Classificação: 1) Mauaense 20 pontos; 2) Primavera 16; 3) Ecus 14; 4) Linense 13; 5) Batatais 11; 6) Tupã e Capivariano 9; 8) Velo Clube 7 pontos.