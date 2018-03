Mauaense vence Palmeiras-B na Série A3 O Grêmio Mauaense assumiu a liderança provisória do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A3 ao vencer o Palmeiras-B, por 1 a 0, neste sábado cedo, em Mauá. O time do ABC agora soma nove pontos, dois a mais que o time da capital que tem sete pontos o lado de XV de Piracicaba e Eco-Osasco. O gol da vitória foi marcado por Benê, aos oito minutos do primeiro tempo, cobrando falta. Esta foi a terceira vitória consecutiva do Mauaense, que antes tinha passado por XV de Piracicaba e ECO-Osasco. Por outro lado, foi a segunda derrota seguida do Palmeiras, que na última rodada perdeu para o XV, em Piracicaba, por 1 a 0. A quinta rodada será completada neste domingo, com sete jogos. Confira: 10:00 - Sãocarlense x Sertãozinho; 11:00 - Barretos x Jaboticabal; Inter de Bebedouro x Noroeste; Primavera x XV de Piracicaba; 15:00 - Osasco x Independente; Rio Claro x Guaratinguetá; 16:00 - XV de Jaú x Mirassol.