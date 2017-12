Mauaense vence Primavera pela Série B1 Com um bom futebol e muita determinação o Mauaense venceu o Primavera, de Indaiatuba, por 3 a 0, neste sábado pela manhã, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão. A vitória deixou o time do ABC com seis pontos, dividindo a primeira colocação com o Tupã que na sexta-feira também fez 3 a 0 sobre o Velo Clube. O Primavera continua com quatro pontos. A rodada será completada neste domingo, às 15 horas, com dois jogos: Ecus x Linense e Batatais x Capivariano.