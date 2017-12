Mauense assume liderança do Paulista B1 O Mauaense não desperdiçou a chance de atuar em casa para vencer o Ecus, de Suzano, por 3 a 2, neste sábado cedo, assumindo a liderança do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão. O time de Mauá, agora, soma 10 pontos, um a mais que o adversário. O jogo foi bastante movimentado e cheio de alternativas. O Ecus, favorito ao título, não teve uma boa atuação, talvez, subestimando o adversário. Na sexta-feira, Tupã e Linense empataram sem gols. A rodada será completada neste domingo com dois jogos: Velo Clube X Capivariano e Batatais X Primavera.