Mauense se mantém vivo na Série A3 O Grêmio Mauaense deu um importante passo para continuar brigando por uma das quatro vagas do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A3. Neste sábado à noite venceu o Palmeiras B, por 2 a 0, no Parque Antarctica, pela 12ª rodada da competição . Agora o time ocupa a quinta colocação com 14 pontos ganhos, dois a menos do que o ECO-Osasco, quarto colocado. Já o Palmeiras B está praticamente eliminado, com 11 pontos amargando a lanterna. O zagueiro Adelmo abriu o placar logo aos três minutos de jogo. O placar foi completado por Dino Sani aos 43 minutos da etapa final.