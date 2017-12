Maurício diz que sabe marcar Romário O Fluminense treinou normalmente hoje para o clássico com o Vasco, domingo, pelo Torneio Rio-São Paulo. O técnico Oswaldo de Oliveira escalou o atacante Bismarck no time titular, mas só irá definir a equipe minutos antes da partida. Os jogadores do Fluminense sabem que terão um jogo difícil, principalmente por causa da presença do atacante Romário. O zagueiro Maurício Fernandes treinou entre os titulares e será o responsável pela marcação do artilheiro. "Vamos jogar com determinação", disse o jogador. Ele aproveitou para dizer como evitar que Romário faça gols. "Quando ele pega na bola é um perigo. A solução é não deixar a bola chegar nele", afirmou.