Maurício é dúvida no Corinthians Depois da vitória de domingo por 2 a 0 contra a Ponte Preta, os jogadores do Corinthians começaram hoje a preparação para o segundo jogo da fase semifinal da Copa do Brasil, que será disputado nesta quarta-feira, em Presidente Prudente. A única dúvida de Luxemburgo está no gol: Maurício, que saiu machucado aos 10 minutos do segundo tempo da partida de domingo, corre o risco de ficar fora da partida de Presidente Prudente por causa de um problema no músculo adutor da coxa direita. A definição da sua escalação ocorrerá pouco antes do jogo. Gléguer, que o substituiu bem no jogo em São José do Rio Preto, ao fazer três grandes defesas, afirmou que está preparado para voltar a ser o titular da equipe.