Maurício e Obina escapam de pena pesada no STJD

O zagueiro Maurício e o atacante Obina escaparam de uma pena pesada no julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira. Obina foi suspenso por dois jogos, enquanto Maurício levou gancho de três partidas.

Os jogadores foram julgados por causa da confusão no intervalo do jogo entre Palmeiras e Grêmio, no dia 18 de novembro, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Na ocasião, os atletas trocaram socos e tapas ainda no gramado, na saída para o intervalo.

Por causa da briga, Maurício e Obina foram denunciados no artigo 253 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê suspensão de 120 a 540 dias. No entanto, os advogados dos jogadores conseguiram desclassificar a infração para o artigo 255 (praticar ato de hostilidade contra adversário), com pena que pode variar entre 1 e 3 jogos de suspensão.

As agressões foram resultado de uma discussão sobre o primeiro gol levado pelo Palmeiras naquele jogo. A equipe paulista acabou derrotada por 2 a 0 e acabou saindo da briga pelo título do Brasileirão, após liderar a tabela por 19 rodadas.

A briga acabou causando a demissão imediata dos atletas ainda no estádio. Mesmo assim, Maurício foi defendido pelo advogado do Palmeiras nesta quarta. Já Obina, que estava emprestado ao time paulista, foi representado pelo advogado do Flamengo, clube ao qual pertence.