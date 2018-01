Maurício já sonha com um time grande O goleiro Maurício estava desanimado com sua carreira. Depois de uma saída do Corinthians, que o obrigou a buscar seus direitos na Justiça, e depois de uma passagem pelo América-MG e Fluminense, pescava tranqüilamente em seu sítio em Novo Horizonte quando recebeu um telefonema do técnico Pepe. Era o convite para defender a Portuguesa Santista, um time que sempre lutou para não ser rebaixado da primeira divisão do futebol paulista. "Ele relutou, conversamos bastante e ele acabou me dizendo: se é para trabalhar com você, eu vou". Era Pepe conquistando mais um reforço para o time que estava formando e que acabou se revelando como a maior surpresa do atual campeonato. Invicta nas cinco partidas disputadas até aqui, sofreu apenas dois gols e conquistou antecipadamente a vaga para a próxima fase. "As coisas estão dando certo porque todo o elenco está correspondendo e não se pode destacar um ou outro atleta: formamos um grupo unido e que está conseguindo seus objetivos". Aos 32 anos, ele não esconde seu entusiasmo com a campanha da Portuguesa Santista, "um time que estava desacreditado e que surpreendeu pela força demonstrada nessa fase do Paulistão", disse ele. Se Maurício esperava uma proposta de uma grande equipe e acabou se conformando em ir para a Portuguesa para jogar no time de Pepe, sabe que acabou fazendo uma boa escolha. É um dos jogadores mais procurados pelos jornalistas e sabe que isso é importante para a seqüência de sua carreira: "estou muito satisfeito na Portuguesa e espero que, com essa campanha, possa voltar a defender um outro grande time do futebol brasileiro". Se Maurício está conseguindo segurar os resultados para a Portuguesa, tendo sofrido apenas dois gols, e fazendo defesas que empolgam os torcedores da Lusinha, o goleiro tem um outro papel importante no time: ele e o zagueiro Zambiasi são os jogadores experientes que orientam os jovens atletas. Adriano confirma: "o Maurício é uma ótima pessoa e, junto com Zambiasi, transmite muita segurança", disse ele, lembrando que "se a defesa não toma gols, basta marcar um para ganhar a partida". E foi isso que garantiu a classificação antecipada para o clube.