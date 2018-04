Maurício Ramos desfalca Palmeiras por duas semanas

O zagueiro Maurício Ramos desfalcará o Palmeiras por duas semanas. Substituído no primeiro tempo do clássico com o São Paulo com dores na coxa direita, o jogador realizou exames nesta segunda-feira que indicaram um estiramento muscular no adutor.

O tratamento começou na tarde de segunda-feira e deve continuar por mais duas semanas, quando o zagueiro poderá retornar aos treinos físicos. "O tempo aproximado de tratamento é de duas semanas, para que ele possa, então, dar início aos treinos físicos", afirmou o médico do Palmeiras, Otávio Vilhena.

Neste período, o Palmeiras enfrenta o Barueri, sábado, no Palestra Itália, e o Vitória em Salvador, dia 13 de setembro. Para o lugar de Maurício Ramos, o técnico Muricy Ramalho deve utilizar Marcão.

Ainda nesta segunda-feira, o meia Cleiton Xavier compareceu à Academia para fazer um trabalho de fortalecimento muscular, apesar do elenco se apresentar somente na terça-feira. O jogador passou a semana passada sem treinar, com dores no tornozelo, mas disputou o clássico contra o São Paulo.