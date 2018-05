Maurício Ramos diz que Palmeiras já superou incidente

O Palmeiras viveu em clima de tensão nos últimos dias, depois que o atacante Vagner Love foi atacado por um grupo de torcedores. Mas para o zagueiro Maurício Ramos, o episódio de terça-feira já está superado. Em Itu, onde está concentrado com o restante da equipe, ele afirmou que o pensamento do time está todo voltado para o jogo de domingo, contra o Botafogo.

"Nós estamos bem tranquilos, o que aconteceu já morreu para nós. Agora é só pensar no Botafogo. Só pensamos no jogo de domingo, e estamos confiantes", disse o jogador à TV Globo.

Para conquistar o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras precisa derrotar o Botafogo no Engenhão e torcer para tropeços do Flamengo, contra o Grêmio, e do Internacional, diante do Santo André. O zagueiro admitiu que será difícil superar o adversário, que luta contra o rebaixamento.

"Nós sabemos que vamos ter dificuldades no Rio. Por isso vamos ter de respeitar o Botafogo e entrar em campo com toda a humildade para fazer um grande jogo", afirmou o jogador.