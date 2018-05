Maurício Ramos rejeita favoritismo do Palmeiras em 2010

"É difícil falar (em favoritismo), pois todos os times estão se reforçando bastante", assegurou o zagueiro ao site oficial do Palmeiras. Ele, no entanto, pondera que o time dará trabalho. "Mas mantendo a base, com certeza vai incomodar. Temos um potencial enorme e um time que vai entrar em campo sempre para vencer. Disso eu não tenho dúvida".

Apesar de descartar o favoritismo, Maurício Ramos garantiu que o Palmeiras sempre disputa qualquer competição pensando em ser campeão. "Uma coisa que aprendi é que o Palmeiras sempre vai entrar em campo para vencer e disputar os títulos. O lema é esse. Pode ter um time inferior, pode ter problemas, pode ser o que for. Eu vou me reapresentar em 2010 com esse sentimento", prometeu.

O zagueiro comemorou ainda a permanência de Danilo, após o Palmeiras comprar parte do passe do zagueiro. "Eu e o Danilo conseguimos um entrosamento maior porque atuamos mais um do lado do outro. Vínhamos atravessando um excelente período até a minha lesão. A permanência do Danilo foi excelente", completou.