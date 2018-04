Maurício Ramos volta a treinar com o grupo do Palmeiras

O zagueiro Maurício Ramos foi a principal novidade do treinamento do Palmeiras nesta segunda-feira em Atibaia, no interior paulista, onde a equipe realiza a sua pré-temporada.

Recuperado de uma pubalgia, o defensor participou de usa primeira atividade com o restante do elenco em 2010.

"Estamos tendo alguns cuidados com o Maurício Ramos e liberando ele aos poucos para treinar com bola. O mais importante é que ele se sentiu bem durante o treino desta tarde", explicou o médico Otávio Vilhena, revelando cautela com a situação do zagueiro.

Maurício Ramos sofreu uma pubalgia na reta final do Campeonato Brasileiro e desfalcou o Palmeiras nas últimas rodadas do torneio.

No domingo, ele ficou fora do jogo-treino contra o Taubaté, mas a participação no treinamento desta segunda-feira mostrou que ele pode participar das primeiras rodadas do Campeonato Paulista.