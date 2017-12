Maurinho ganha a posição no Coritiba O Coritiba enfrenta o Fluminense neste sábado, às 16 horas, no Maracanã, com o intuito de permanecer entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e ampliar suas possibilidades de conquistar uma das vagas à Copa Libertadores da América. "Temos que jogar bem e trazer os três pontos", afirmou o atacante Marcel, animado com a primeira convocação para a seleção Sub-23. "Todo jogo é uma decisão, é uma final de campeonato para chegar à Libertadores", completou o meia Souza. Depois do gol que deu a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na última rodada, o lateral-direito Maurinho firmou-se como titular. "Trabalhei sério, esperando a oportunidade aparecer e não decepcionar", disse o jogador, que não vinha nem mesmo sendo relacionado para o banco de reservas. O lateral-esquerdo Adriano continua fora, em razão de dores lombares, enquanto o atacante Edu Salles recupera-se de lesão no músculo adutor direito.