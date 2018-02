Maurinho pode ficar fora do Brasileiro Depois de perder o titular Maicon, negociado na última semana com o Mônaco, da França, o técnico do Cruzeiro, Emerson Leão, corre o risco de ficar por um bom período sem o lateral-direito Maurinho. O jogador, um dos destaques da vitoriosa campanha celeste nas competições do ano passado, reassumiu a posição de titular na vitória do time mineiro por 1 a 0 sobre o Paysandu, no último domingo, mas sofreu uma lesão no joelho direito e precisou deixar o campo. Segundo o médico Sérgio Freire, Maurinho deverá ficar pelo menos 30 dias afastados dos gramados, mas há a suspeita de lesão no ligamento, o que o obrigaria a um tempo de recuperação bem maior, praticamente tirando-o da disputa do Campeonato Brasileiro. Hoje, o lateral foi submetido a um exame de ressonância magnética. Porém, de acordo com Freire, o resultado não foi conclusivo e um "diagnóstico mais preciso" só será divulgado amanhã. Leão agora conta apenas com o ex-júnior Alemão como jogador originário da posição.