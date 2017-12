Maurinho substitui Alex no Cruzeiro O lateral-direito Maurinho deverá ser o substituto do meia Alex no time do Cruzeiro para o jogo contra o Fluminense, neste sábado, às 16h, no estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo havia escalado Wendell para substituir Alex, que durante a semana sofreu uma lesão na coxa esquerda e foi vetado para a partida. Acontece que Wendell foi cortado da delegação que seguiu nesta sexta-feira para o Rio de Janeiro, pois voltou a sentir dores no joelho direito. Luxemburgo decidiu então improvisar Maurinho, que fez pelo menos um treinamento coletivo na posição. Apesar de não poder contar com Alex, o principal jogador do time, o técnico terá a volta do zagueiro Luisão e do goleiro Gomes, que estavam na seleção Sub-23. Luxemburgo optou por um esquema de três zagueiros e Maicon, que também defendeu o Brasil na Copa Ouro, será o titular da lateral-direita. Líder da competição com 46 pontos, o Cruzeiro quer encerrar o primeiro turno na ponta da tabela. O time mineiro terá pela frente um adversário que ocupa as últimas posições - o Fluminense está em 22º lugar, com 22 pontos -, mas Luxemburgo chamou atenção durante a semana para a qualidade dos atletas da equipe carioca, principalmente o atacante Romário. Romário, segundo o treinador do Cruzeiro, costuma se fazer de ?morto em campo", mas quando menos se espera, "coloca a bola para dentro". Contra o Fluminense, o Cruzeiro tentará quebrar um tabu. Há 13 anos o time mineiro não vence a equipe carioca no Rio de Janeiro. c