Mauro divide classificação com o grupo Se precisava de uma boa partida para se garantir na condição de titular do time do Santos, o goleiro Mauro já teve. Depois de fazer defesas difíceis no jogo contra o Flamengo, defendeu dois pênaltis e garantiu a classificação santista para a próxima fase da Sul-Americana. Isso deixou o atleta satisfeito, mas nesta quinta-feira ele mantinha a cabeça no lugar "Quando tem uma decisão nos pênaltis, as atenções se voltam para o goleiro, mas não haveria esse disputa de o Deivid não tivesse empatado o jogo aos 46 minutos do segundo tempo". Essa não foi a primeira disputa por Mauro de uma vaga nos pênaltis. "Mas seguramente foi a mais emocionante". Antes de ser iniciada a cobrança, ele conversou pelo celular com o preparador de goleiros, Luís Alberto, que estava na arquibancada. "Nos treinamentos, ele procura passar uma tranqüilidade, um posicionamento, a orientação de esperar o máximo o cobrador se decidir para escolher o canto certo. E foi isso que ele falou para mim lá de cima", disse Mauro. O goleiro comentou que tinha de tomar decisão rápida, "olhando o batedor e tentando ver o pé de apoio dele: nas três primeiras cobranças cai no canto certo mas não tive a felicidade de defender e na outra acertei o lado e defendi". Mesmo depois dessa atuação, ele não se considera titular absoluto do gol santista, que tem o chileno Tápia e Júlio Sérgio no banco. "estou trabalhando para me firmar e isso depende do professor Luxemburgo. Mas estou passando um momento muito bom e tenho de continuar trabalhando para melhorar mais ainda".