Mauro divide os louros com Robinho Robinho brilhou no ataque, mas o que seria do Santos sem Mauro? O tão questionado goleiro fechou o gol neste domingo. Fez até defesas à ?queima-roupa?, a mais difícil delas num chute de Gil, na pequena área, quando o jogo ainda estava 1 a 0. "Estava numa tarde muito feliz", resumiu Mauro. Só as defesas já seriam suficientes para fazer dele um herói. Mas um incidente fez com que sua atuação ganhasse mais em emoção: no começo do segundo tempo, logo após o primeiro gol de Robinho, Mauro caiu no gramado, com a cabeça sangrando, após ter sido atingido por uma pedra atirada por um torcedor corintiano. Passou três minutos sendo atendido pelo médico do Santos, Carlos Braga. E mesmo sangrando muito, resolveu voltar para o jogo, com uma faixa amarrada na cabeça, para estancar o sangramento. Acabou sendo ovacionado pela torcida santista. "Só espero que isso sirva de alerta para a polícia. Isso não pode acontecer mais", disse Mauro. "Foi um episódio lamentável." Ao final do jogo, a maior preocupação de Mauro não era com o curativo na cabeça, mas com a posição de titular na partida contra o Bolívar, quarta-feira, em La Paz, na estréia na Copa Libertadores da América. Seguindo o rodízio criado pelo técnico Oswaldo de Oliveira, o colombiano Henao, com mais experiência internacional, será o titular. "Espero que o professor (Oswaldo) reveja isso. Estou numa crescente, e esse negócio de rodízio é muito complicado para goleiro." Oswaldo está irredutível. "Henao joga na quarta. O Mauro volta contra o Ituano, domingo. Ele é o titular, mas nesses jogos na altitude, quem joga é o Henao."