Mauro é contra o rodízio no Santos Um dia depois de o técnico Oswaldo de Oliveira dizer que pensa em criar um rodízio entre os goleiros do Santos, Mauro resolveu deixar clara a sua posição: é contra. "Isso (o rodízio) não ajuda, só atrapalha, principalmente para o goleiro, que depende muito de ritmo de jogo. Por isso, sou contra", avisou o atual titular. Mauro diz que ainda não foi informado por ninguém da comissão técnica sobre o tal rodízio. O assunto foi levantado pelo próprio Oswaldo de Oliveira em entrevista coletiva na terça-feira. Segundo o treinador, o colombiano Henao, que fica no banco de reservas no jogo desta quinta-feira, contra o Mogi, poderia ser mais útil na Libertadores, por saber falar espanhol e já ter atuado na altitude. Apesar de discordar, Mauro faz questão de não entrar em atrito com Oswaldo. "Sou apenas um funcionário e ele é o comandante. Existe uma hierarquia e ela precisa ser corrigida. Se ele optar pelo rodízio, vou ter de acatar", garantiu o goleiro.