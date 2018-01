Mauro Fernandes assume a Matonense Mauro Fernandes é o novo técnico da Matonense, que disputa a Série A-1 do Campeonato Paulista. Ele foi anunciado na manhã desta segunda-feira pela diretoria do clube e se apresenta ao elenco no final da tarde para começar a trabalhar. O novo treinador substitui Estevam Soares, que pediu demissão logo após o jogo de domingo, quando a Matonense foi derrotada por 5 a 1 pelo Rio Branco em Americana. Este foi o quarto jogo sem vitória da equipe de Matão. Com a chegada do novo treinador, mais mudanças devem acontecer. Em especial no elenco, onde contratações e dispensas podem agitar a semana. Mauro Fernandes já dirigiu o Botafogo-RJ, CRB-AL, Sergipe- SE, Goiás-Go e Sport Recife-PE, entre outros. O próximo jogo da Matonense é domingo, contra o Corinthians, em casa. Atualmente, a Matonense é a 15ª colocada do Campeonato Paulista com apenas um ponto ganho em quatro jogos.