Mauro Fernandes estréia na Matonense As estréias do técnico Mauro Fernandes e do volante Gutemberg são as maiores esperanças da diretoria da Matonense para sair da crise que está instaurada no clube, mesmo enfrentando o Corinthians, no estádio Hudson Ferreira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2001. A equipe de Matão é lanterna ao lado da Inter de Limeira com apenas um ponto em quatro jogos.