Mauro Galvão arma Vasco com 3 atacantes O técnico Mauro Galvão não quis divulgar nesta sexta-feira, após o treino coletivo, a escalação do time que vai enfrentar o Criciúma, no domingo, às 16 horas, no Estádio Heriberto Hulse. O treinador surpreendeu ao escalar três atacantes - Edmundo, Régis Pitbull e Valdir - no ínício do treino. No entanto, não gostou da opção e resolveu substituir Régis por Danilo. Com isso, o time vascaíno cresceu de produção e o atacante Edmundo foi mais acionado. No segundo tempo do treino, o treinador substituiu o lateral-esquerdo Ozéia por Edinho, porém não surtiu efeito. Mauro Galvão deve ficar com a primeira opção, apesar de nenhum deles agradar o técnico. Quem tinha motivos para comemorar era o volante Coutinho. Elogiado pela comissão técnica, o atleta, revelado no clube, vai se firmando na equipe e ganhando a confiança dos torcedores. "Meu intuito é sempre ajudar a equipe. Todo mundo tem que se cobrar para o Vasco sair com a vitória", disse. Coutinho ressaltou o apoio que vem recebendo dos atletas mais experientes. "Eles me passam experiência e tranqüilidade".