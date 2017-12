Mauro Galvão cobra nova postura do Vasco O técnico Mauro Galvão não vai realizar substituições no time do Vasco para a partida com o Figueirense, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Por outro lado, ele cobra uma maior postura ofensiva de seus comandados e mais atenção na marcação. Tudo para evitar os erros cometidos na derrota para o Grêmio, por 4 a 3, na última rodada da competição. O treinador vai exigir mais apoio ao ataque dos laterais Claudemir e Victor Boleta, além de bastante motivação dos atletas de meio-de-campo, com destaque para o volante Rodrigo Souto e o meia Morais.