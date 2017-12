Mauro Galvão deve dar chance a Rubens O técnico do Vasco, Mauro Galvão, deve promover a estréia do jovem meia Rubens na partida com o São Caetano, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador vem sendo elogiado pelo treinador e pode ganhar a oportunidade, atuando ao lado de Beto na armação das jogadas de ataque. ?Cheguei ao Vasco em 2000 para jogar no time juvenil. Agora estou no profissional e espero aproveitar esta chance", disse Rubens, que nasceu no Maranhão e foi descoberto por um olheiro do clube carioca. Sobre Edmundo, ele continua fazendo tratamento no tornozelo e deve desfalcar a equipe novamente. O atacante só deve retornar no clássico com o Fluminense, dia 14.