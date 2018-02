Mauro Galvão diz ter receita para vitória Quando assumiu o Botafogo, o técnico Mauro Galvão não imaginava o quanto seria difícil conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Para dissabor da torcida, o triunfo ainda não veio e o clube é o vice-lanterna do Nacional, no ano de seu centenário. Nos primeiros dias de treino, o treinador tentou alterar o esquema tático da equipe: optou pelo 4-4-2 em vez do 3-5- 2, mas os resultados foram negativos. Agora, Mauro Galvão disse ter a receita para o Alvinegro voltar a reeditar o futebol apresentado na Série B do ano passado. Ele buscará aliar a qualidade técnica dos jogadores ao esquema tático do time. "Quando cheguei ao Botafogo, queria fazer uma coisa, mas vi que não deu certo. Vou adaptar o esquema de jogo aos atletas que temos no momento."