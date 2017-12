Mauro Galvão é o novo técnico do Botafogo O técnico Mauro Galvão, ex-auxiliar técnico de Geninho no Vasco, é o novo treinador do Botafogo. Ele será apresentado ainda nesta tarde em General Severiano. Após a realização do treino de hoje, às 17 horas, Mauro Galvão concederá entrevista coletiva, ao lado do presidente Bebeto de Freitas, para dar detalhes da negociação. Mauro Galvão substituirá o técnico interino Luiz Matter, que era auxiliar de Levir Culpi, demitido no início do Campeonato Brasileiro. Mauro Galvão é um velho conhecido da torcida alvinegra. No Botafogo, ele atuou de 1988 a 1990. Na ocasião, sagrou-se campeão carioca de 1989, acabando com o jejum de 21 anos sem títulos do clube carioca.